Auto crasht tegen boom langs A67, twee mannen gewond

Twee mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt toen ze met hun auto tegen een boom botsten op de ventweg langs de A67 bij Lierop. Hun gecrashte auto werd ontdekt door een man die over de snelweg reed en de wagen zag staan. Een van de mannen raakte ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Hogeweg in Lierop, een ventweg langs de A67. Een smalle weg, waar bomen langs staan. De auto met de jongemannen erin, raakte van de weg en botste tegen een boom. Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk.

Hoe lang de gecrashte wagen tegen de boom heeft gestaan is niet helemaal duidelijk. Een man die over de snelweg reed, zag de wagen staan op de ventweg en is er naartoe gereden, vertelde hij tegen onze 112-correspondent. "Er stopte helemaal niemand, iedereen reed gewoon door", vertelde hij.

Toen hij bij de wagen aankwam, was er inmiddels ook iemand anders aangekomen en waren de hulpdiensten ingeschakeld. Een van de jongemannen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Hoe de andere man eraan toe is, is niet duidelijk. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.