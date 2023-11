112-nieuws: oplichting in Someren • fietsster gewond bij aanrijding

02.36

Een man is afgelopen nacht met zijn auto gecrasht in een tuin aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel. De automobilist ging ervandoor toen surveillerende agenten hem wilden controleren. Daarop gingen de agenten achter hem aan. De achtervolging was maar van korte duur, want de bestuurder raakte in de Nieuwe Nieuwstraat de macht over het stuur kwijt. De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en reed zonder rijbewijs. De man is aangehouden en naar het politiebureau in Den Bosch gebracht.