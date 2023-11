Zon laat zich heel even zien en dat levert prachtige foto's op

De lucht was oranje, roze en rood zaterdagmorgen toen de zon zich bij het opkomen even liet zien. Het leverde prachtige plaatjes op in Brabant. Je moest er wel op tijd bij zijn, want op de foto's zijn de regenwolken in aantocht al te zien.

Alleen zaterdagmorgen rond acht uur waren de zonnestralen op veel plekken te zien. De vroege vogels in Brabant hebben genoten van dit natuurschouwspel in de ochtend. In de loop van de ochtend maakt de zon plaats voor regenbuien. Het begint met lichte druppeltjes, om in de middag en avond over te gaan in stevige buien. Zondagochtend gaat de zon weer even schijnen, dus misschien is er dan weer zo'n prachtige zonsopkomst te zien.

Een mistboog in Reusel (foto: Anneke Antonis).

En toen kleurde het oranje (foto: Ben Saanen).

Ochtendrood in Rijswijk (foto: Johanna Lievaart).

Vanuit de Kerkstraat in Goirle (foto: Michelle van der Made).

De zon komt op in een windstil Budel (foto: Ben Saanen).