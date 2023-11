Volgende 1/4 Sinterklaas komt met driehonderd pieten aan in Roosendaal: 'Geweldig'

De goedheiligman is weer in het land. Met maar liefst 330 pieten die drieduizend kilo snoep uitdeelden, kwam Sinterklaas zaterdagmiddag aan in Roosendaal. De Sint pakte dit jaar dan ook groots uit in de haven, met pieten op waterscooters, flyboards en een hele hoop confetti. Kinderen stonden opgetogen te wachten tot Sint en Piet voorbij kwamen.

Honderden kinderen stonden zaterdag in de regen en kou naar de intocht te kijken. De grote groep pieten, die gehuld in poncho's de boot afkwamen, is ze niet ontgaan. "Ik denk dat het er wel honderd zijn!," roept een minipietje. "Nee joh, een miljoen!", vult het meisje naast hem aan.

"Ik heb wel honderd cadeautjes op mijn verlanglijstje."

Met grote ogen keken de toegestroomde kinderen naar de voorbijtrekkende stoet met pieten op versierde wagens en in de fanfare. "We hebben de pieten net geprobeerd te tellen," vertelt een moeder met haar zoontje op de arm. "Het waren echt heel veel he?!" Los van het 'vangen' van zoveel mogelijk pepernoten en snoep, kunnen de kinderen niet wachten om 's avonds hun schoen te mogen zetten. "Ik heb hem al gezet!" roept een meisje met een roze pietenmuts enthousiast. "Ik heb wel 100 cadeautjes op mijn verlanglijstje staan." De aankomst van de Sint in Roosendaal is een gigantische productie, waar 450 vrijwilligers bij helpen. De Roosendaalse intocht is zelfs zo populair dat er een pietenwachtlijst is ontstaan. "Ieder jaar zeggen wij: dit is de max, hier stoppen we", vertelt Arjen den Ouden lachend. Hij is de voorzitter van het Sint Nicolaas Comité in Roosendaal. "Toch krijgen we ieder jaar de mogelijkheid om meer pieten te krijgen en dan zit je op een gegeven moment op 330!" vertelt hij lachend.

"Echt niet normaal. Dit is perfect. Geweldig!"