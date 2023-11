Feestcafé stopt met stapavonden voor 16-plussers: te veel overlast

Waar de 16-jarige uit Gemert en omgeving nu moet gaan stappen, weet horecaondernemer Nick Willems ook niet. Ze zijn in ieder geval niet meer welkom in zijn feestcafé Mambo's in Handel. "Vooral de 16- en 17-jarigen zorgden voor zo veel overlast door vooral drugsgebruik, daar heb ik geen zin meer in."

Nick en Laura Willems runnen sinds een kleine 10 jaar feestcafé Mambo's. "Eerst zaten we in het centrum van Gemert waar we plek hadden voor 250 gasten. Tijdens corona bedachten we dat we het anders wilden en groter. Op de nieuwe plek in Handel kunnen 700 man terecht."

Ook minderjarigen, aanvankelijk. "In het begin liep het hier geweldig", vertelt Nick. Vlak na corona heerste er een feeststemming. "Iedereen was uitgelaten dat ze er weer uit konden gaan. Die euforie zakte na een tijd en betrapten we steeds vaker tieners op drugsgebruik", zo vertelt hij. Terwijl alcohol onder die groep juist niet geschonken wordt. "Jongeren onder de 18 dragen een speciaal armbandje waardoor ze geen alcohol kunnen bestellen. Misschien is daarom drugsgebruik onder deze groep juist populair."

Dat drugsgebruik zorgde er volgens Nick voor dat alle remmen los gingen. "Ze kwamen binnen, er gebeurde iets kleins en er werd gelijk op los geslagen. En ze stopten niet, maar gingen maar door." Terwijl er hard werd opgetreden: "Iedereen die betrapt werd, kreeg een toegangsverbod voor een jaar. Er stonden al 157 namen op die lijst. Het bizarre is dat ouders dan vragen of hun kind eraf mag, omdat ze het wel een hele zware straf vinden."