Debat van het Zuiden gemist? Kijk hier terug!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hield Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg zaterdagavond het Debat van het Zuiden. Zeven lijsttrekkers gingen in Eindhoven met elkaar in debat over de belangrijkste kwesties als migratie, bestaanszekerheid en klimaat.

Christiaan Bruil Geschreven door

Politiek duider en debatleider Tessel Linders vindt dat de zeven lijststrekkers zich goed in de regio's hebben verdiept. Linders: "Ze hebben daar allemaal zinnige dingen over gezegd. Dat betekent dat ze echt over de kwesties in de zuidelijke provincies hebben nagedacht." Ze denkt dat de provincies zich bij lijststrekkers goed op de kaart hebben gezet. "Dat is ook wat waard." Afwezigen

Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) kozen ervoor om het Debat van het Zuiden aan zich voorbij te laten gaan. Linders: "Als je er niet bent, kun je ook geen zinnige dingen zeggen. In hoeverre ze daar de gevolgen van gaan ondervinden, zie je al een beetje terug in de peilingen." Zwevende kiezers

Linders zag dat veel Brabanders nog niet weten waar ze komende woensdag op gaan stemmen. "Ik denk dat een grote groep weinig vertrouwen in de politiek heeft. Ik lees en hoor dat veel mensen die moe zijn van de 'oude' politiek daarom naar nieuwkomer Pieter Omtzigt zullen uitwijken." Kijk hier het Debat van het Zuiden terug:

Wachten op privacy instellingen...