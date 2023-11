Dit zijn de opvallendste momenten uit het Debat van het Zuiden

Een harde clash tussen Rob Jetten (D66) en Geert Wilders (PVV) over of hij nu wel of niet extreem-rechts is. Esther Ouwehand (Partij van de Dieren) die kernenergie 'geen toverstokje' noemt. En Dilan Yesilgöz (VVD) die stevig wordt aangevallen op het armoedebeleid van de VVD de laatste jaren. Dit zijn de opvallendste momenten van het Debat van het Zuiden.

Even later haalde Jetten opnieuw hard uit naar Wilders en noemde hem de 'haatprediker van rechts' toen het ging over de instroom van migranten.

'De haatprediker van rechts' Rob Jetten (D66) waarschuwde de kiezer voor een mogelijke 'extreem-rechts kabinet' als de partijen in het midden en aan de linkerkant van het politieke spectrum niet voldoende stemmen krijgen. Dat was tegen het zere been van Geert Wilders (PVV). "Ik laat mij niet extreem-rechts noemen", riep hij door het praatje van Jetten heen.

Wilders (PVV) sloot zich helemaal bij Marijnissen aan: Yesilgöz heeft een 'kilo boter op haar hoofd', vindt PVV-voorman Geert Wilders. "We zijn het rijkste land ter wereld, maar we geven het aan de verkeerde dingen uit. Dat heeft mevrouw Yesilgöz op haar geweten."

Ruzie over instroom van migranten

Of het nu gaat om asielzoekers, arbeidsmigranten die hierheen komen of internationale studenten: de PVV wil een er een dikke rem op. "We komen 390.000 huizen tekort en ondertussen laten we iedereen binnen", zei de PVV-leider. "En die geven we ook nog voorrang op onze huizen. Los nog van de overlast en de criminaliteit die het met zich meebrengt."

D66-leider Rob Jetten ging er hard tegenin: hij noemde het bizar dat de PVV, VVD en BBB tegen de spreidingswet hebben gestemd, die ervoor zorgt dat vluchtelingen eerlijk over Nederland worden verdeeld. Waarop Wilders reageerde door te zeggen dat er geen behoefte is aan een spreidingswet, maar aan minder instroom. Dat statement ontlokte vervolgens aan Jetten de 'haatprediker van rechts'-opmerking. Hij merkte op dat Brabant in verhouding drie keer zoveel vluchtelingen opvangt als de Randstad, dus die spreidingswet zou in deze regio een groot verschil maken.

Ook Henri Bontenbal (CDA) opende de aanval op de drie partijen die tegen de spreidingswet stemden. "Als je verantwoordelijkheid durft te nemen, en je hebt lef, dan durf je ook de spreidingswet te verdedigen", zei hij. Dat hoort wat hem betreft bij integere politiek. Hij noemde het een 'politiek trucje' om de spreidingswet te koppelen aan de hoeveelheid asielzoekers die naar Nederland komt.

'Kernenergie is geen toverstokje'

Ook de klimaatcrisis was onderwerp van debat. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) maakte zich sterk tegen kernenergie. Kernenergie wordt volgens haar als 'toverstokje' gezien om de klimaatcrisis op te lossen. "Dat sprookje gaan we nu ontmantelen", zei de lijsttrekker in het Debat van het Zuiden. "De klimaatcrisis moet nú worden aangepakt, er is geen tijd om jarenlang op nieuwe kerncentrales te wachten", betoogde Ouwehand. Ook zijn kerncentrales veel te duur, zei ze.

Eensgezindheid over verdwijnen van voorzieningen

En bijzonder moment toen de partijleiders het wél eens werden over een onderwerp: te veel buslijnen, huisartsenposten en andere belangrijke voorzieningen verdwijnen uit de regio, omdat landelijk beleid verkeerd heeft uitgepakt. Van links tot rechts werd dat erkend door de lijsttrekkers en zeiden ze in het Debat van het Zuiden dat er weer meer moet worden geïnvesteerd in regio's.

Kijk hier het complete Debat van het Zuiden terug: