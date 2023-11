7 lijsttrekkers met 7 meningen: eerste hulp bij keuzestress

Het Debat van het Zuiden is de kans voor de landelijke lijsttrekkers om de Brabantse kiezer over te halen om op hun partij te stemmen. Zeven van hen grepen die kans met beide handen aan en zetten hun beste beentje voor. Wie van hen is jouw stem waard?

Dilan Yesilgöz (VVD)

"Wij zijn er voor de stad én voor de landelijke gebieden. We moeten de plannen voor de regio niet in Den Haag bedenken. We moeten bedrijven niet als boosdoener neerzetten, want zij zorgen voor banen die mensen uit de armoede halen. We zien dat de prijzen hoger worden, maar dit kabinet heeft ook geïnvesteerd in een armoedepakket. We moeten tegelijk de middengroepen niet vergeten."

Caroline van der Plas (BBB)

"Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Werken moet lonen. Er moet minder belasting en premies worden ingehouden op meer gewerkte uren. Een hoger minimumloon heeft geen zin, want dat wordt alleen maar doorberekend in producten. Bedrijven zijn geen pinautomaat. Er wordt hier alleen gesproken over geld voor sterke regio's, maar we moeten investeren in zwakke regio's."

Lilian Marijnissen (SP)

"400.000 mensen hebben voedselhulp nodig, maar bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest. De kosten voor mensen moeten omlaag: eigen risico, huren, btw op boodschappen. We moeten de zeggenschap over basisvoorzieningen terugpakken. Zorgverzekeraars mogen niet beslissen of een ziekenhuis dicht moet. Ook vervoers- en energiebedrijven zijn een basisvoorziening."

Henri Bontenbal (CDA)

"Wij kiezen voor het gezin. Gezinnen hebben het moeilijk. We willen de kinderbijslag met tientallen procenten verhogen. Mensen die het iets beter hebben, kunnen best bijdragen aan gezinnen die het moeilijker hebben. Wij willen een gemeenschapsfonds voor initiatieven van burgers in dorpen. Bouw in elk dorp of stad een straatje erbij. Dat kan makkelijk als we wat regels schrappen."

Esther Ouwehand (PvdD)

"Publieke voorzieningen worden wegbezuinigd, gezondheid wordt genegeerd. Megastallen zorgen voor stankoverlast. Den Haag bepaalt hoeveel dieren er mogen worden gehouden. Wij denken aan de gezondheid van kinderen die spelen langs een veld waar glyfosaat is gespoten, terwijl dit landbouwgif bij boeren zorgt voor de Ziekte van Parkinson. Daar moeten we mee kappen."

Geert Wilders (PVV)

"Veel huishoudens hebben moeite om rond te komen. We zijn een rijk land, maar we geven het geld uit aan verkeerde dingen. Ik beloof geen gouden bergen, maar we moeten gezinnen iets meer lucht geven. De zuidelijke provincies worden in Den Haag genegeerd, terwijl ze juist grote problemen hebben. Denk aan de wegen en de drugscriminaliteit. Geef provincies geld en laat ze het zelf doen."

Rob Jetten (D66)

"Het zuiden is geen zielig gebied, maar heeft juist een sterke economie. We verdienen onze boterham met sterke familiebedrijven en innovatie. We moeten banen creëren en niet het groeifonds voor de regio Eindhoven schrappen. Intolerantie is slecht voor de economie. Bedrijven als ASML hebben buitenlandse arbeidskrachten juist nodig."

Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA)

Opvallende afwezigen waren Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). "Als je er niet bent, kun je ook geen zinnige dingen zeggen", concludeerde presentatrice Tessel Linders.

Kijk hier het hele Debat van het Zuiden terug: