112-nieuws: explosie beschadigt auto • brand in stacaravan Soerendonk

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

03.55 Explosie beschadigt auto Een auto, die geparkeerd was aan de Oede van Hoornestraat, op de hoek met de Ernst Casimirstraat, is afgelopen nacht ernstig beschadigd geraakt bij een explosie. Buurtbewoners schrokken wakker van de luide knal. De politie was snel aanwezig en deed onderzoek. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto mee te nemen. Door de ontploffing sneuvelde een ruit van de auto aan de Oede van Hoornestraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De auto was geparkeerd aan de Oede van Hoornestraat, vlakbij de kruising met de Ernst Casimirstraat (foto: Perry Roovers/SQ Vision).