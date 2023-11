Botsing op Eindhoven Airport: verjaardagsreisje valt bijna in het water

Jacqueline Sannen en haar man uit Tilburg zaten maandagmorgen met nog 155 andere passagiers vol goede moed in een vliegtuig. Het Transavia-toestel zou hen vanaf Eindhoven Airport naar het Spaanse Alicante brengen, maar plotseling werd alles anders. “We moesten allemaal het vliegtuig verlaten en ook de koffers moesten eruit.”

Wat was het geval? Jacqueline vertelt: “We waren in afwachting van het vertrek toen we een flinke klap hoorden en het vliegtuig heen en weer ging. Direct werd gemeld dat we uit moesten stappen.“

Ambulift

Al snel werd duidelijk waardoor dit pechgeval was ontstaan. Een ambulift was door nog onbekende oorzaak tegen het toestel gebotst. Met het voertuig kunnen mensen die in een rolstoel zitten aan boord van een vliegtuig worden gebracht en er weer uit getild worden. De aanrijding ging zo hard dat het vliegtuig niet zoals gepland om kwart voor acht kon vertrekken, zo bevestigt een woordvoerder van Eindhoven Airport. Volgens Jacqueline zat er zelfs een groot gat in het vliegtuig. Dat had ze gehoord van een copiloot. Er raakte niemand gewond.

Het betekende wel een forse tegenvaller voor het Tilburgse echtpaar en de medepassagiers. Jacqueline: “Ik word morgen 57 en dat zouden we in Alicante gaan vieren. Aanvankelijk was het niet duidelijk of en hoe laat we alsnog zouden vertrekken. Er zou een vliegtuig van Schiphol moeten komen om hiermee de reis te kunnen verzorgen.” Ook dit bevestigt de woordvoerder van de Eindhovense burgerluchthaven: “Het vervangend toestel zal om kwart over elf vertrekken.”

Bommelding

Zo valt het toch enigszins mee voor het Tilburgse stel. Bovendien zijn ze wel wat gewend, vertelt Jacqueline: “We hebben al eens twee uur in een toestel vastgezeten vanwege storm. En tweemaal hebben we meegemaakt dat een vlucht was vertraagd vanwege een bommelding, waarvan één keer hier in Eindhoven. Toen moest er iemand komen om alles te onderzoeken.”

Of het na zulke voorvallen nog leuk is om te vliegen? Natuurlijk wel, laat de Tilburgse weten. “We gaan zeker vijf of zes keer per jaar met het vliegtuig op reis. Vliegen is voor ons hetzelfde als met de bus gaan voor anderen.” Het is wel voor het eerst dat ze voor een midweek naar Alicante gaan. Daar is dan ook alle reden voor: “Het was mijn idee om juist daar morgen een verjaardagstaart te eten vanwege mijn verjaardag.”