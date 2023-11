Weer regenboogvlag gestolen bij COC: 'We dachten dat rust was teruggekeerd'

Voor de tweede keer in korte tijd is bij het pand van het COC in Eindhoven een regenboogvlag gestolen. De belangenorganisatie voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders gaat uit van een gerichte actie. “Net nu wij dachten dat de rust was teruggekeerd", zegt voorzitter Benjamin Ector. Waarmee hij verwijst naar april dit jaar toen het pand werd belaagd door twintig hooligans. Jongeren werden toen uitgescholden, een vrijwilliger werd geslagen en ook werd een regenboogvlag gestolen.

