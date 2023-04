Homofoob geweld van voetbalsupporters: 'Iemand moet een rode lijn trekken'

Een groep van zo'n twintig mensen heeft zaterdagavond een pand van het COC in Eindhoven belaagd. Dat meldt de belangenorganisatie voor lhbti'ers in een persbericht. Een vrijwilliger van het COC is geslagen en een regenboogvlag die aan de gevel hing, is eraf getrokken en geprobeerd in brand te steken. Ook riepen ze scheldwoorden als 'kankerhomo'. De belangenorganisatie is er goed ziek van en hoopt dat er binnen de voetbalwereld strenger wordt opgetreden tegen onder meer anti-homospreekkoren. "Zo lang je dat toestaat, normaliseer je zulk gedrag ook buiten het stadion", vindt Benjamin Ector van COC Eindhoven.

In eerste instantie meldde het ANP dat het zou gaan om PSV-supporters. Maar volgens voorzitter Ector is dat niet bekend. "We weten het niet, daarom hebben we in ons persbericht ook niet benoemd om welke supporters het gaat. We wisten dat het voetbalsupporters waren die naar een wedstrijd van PSV gingen, omdat ze zelf het woord PSV gebruikten. Maar of het dan om Excelsior of PSV-supporters gaat, dat weten we niet."

Het voorval gebeurde rond zeven uur in de avond, een uur voordat de wedstrijd van PSV begon. Op dat moment was er in het pand van het COC aan de Prins Hendrikstraat een jongerenbijeenkomst voor jongeren tot en met achttien jaar.

Tussen de tien en vijftien minderjarigen zagen volgens Ector hoe de groep intimiderend langs het pand liep, de vlag eraf trok en ermee in het rond sloeg.