Hooligans PEC Zwolle vallen jongeren aan en bekogelen politie na nederlaag

Een groep van zo’n veertig uitsupporters van PEC Zwolle heeft vrijdagavond een aantal jongeren mishandeld en de politie bekogeld met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier. Dat gebeurde vrijdagavond na een 4-2 nederlaag bij FC Eindhoven buiten bij het Jan Louwers Stadion, dat meldt de politie. Eén man is aangehouden.

Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig in het stadion. Onder meer in het uitvak kwam het tot enkele vechtpartijen. Na de wedstrijd zocht de groep van zo'n veertig supporters de confrontatie. Deze groep liep bij buitenkomst rechtstreeks naar een nabijgelegen hockeyveld, waar een aantal jongeren aan het voetballen was.

De hooligans bedreigden de jongeren op het hockeyveld en ze deelden enkele klappen uit. Volgens de politie heeft één jongen verwondingen opgelopen in het gezicht.

Wapenstok en politiehond

Vervolgens ging de groep ook de confrontatie aan met de politie. Ze gooiden stenen, straatmeubilair en volle blikken bier. Opnieuw waren er vechtpartijen onder de supporters. Door de politie is de wapenstok gebruikt, ook een politiehond is ingezet. Eén relschopper is in z'n been gebeten, hij wist wel te ontkomen.

Op de Bram Venemalaan heeft de politie de groep in de richting van de bussen kunnen dwingen. Een uur na afloop van de wedstrijd zaten ze in de bussen en zijn ze vertrokken.

Onderzoek

Omdat de nadruk lag op het herstellen van de orde, werd slechts een aanhouding verricht, meldt de politie. Wel is een onderzoek gestart om andere relschoppers op te sporen. Ze zoekt getuigen en roept op om gemaakte beelden met ze te delen.

We hebben PEC Zwolle telefonisch benaderd voor commentaar, maar zij zijn niet bereikbaar.

Vuurwerk

Ook bij Helmond Sport - MVV wist een aantal supporters zich niet te gedragen. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt nadat er vanuit het uitvak vuurwerk op het veld gegooid werd. De KNVB stelde na het 'aansteker-incident' bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax een nieuwe regel in: als er voorwerpen op het veld worden gegooid, worden wedstrijden direct stilgelegd. Dat gebeurde dan ook in Helmond.