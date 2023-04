PEC Zwolle noemt gedrag van hooligans nu toch 'volstrekt ontoelaatbaar'

PEC Zwolle zegt nadrukkelijk afstand te nemen van het gedrag van een groep fans na de uitwedstrijd vrijdag tegen FC Eindhoven. Ongeveer veertig aanhangers van PEC Zwolle bekogelden de politie met stenen en straatmeubilair. Ze mishandelden ook jongeren die op een hockeyveld in de buurt aan het voetballen waren. Daarbij liep zeker een van hen verwondingen aan het gezicht op.

Zaterdag noemde de club de reactie van de politie nog overdreven en ook de media moesten eraan geloven: "Het beeld dat nu wordt geschetst is wel heel erg eenzijdig", zei een woordvoerder toen. Ook zouden de hooligans zijn uitgedaagd door Eindhovense fans.

Tot bezinning

Nu lijkt de club tot bezinning gekomen. "Dit gedrag is voor ons volstrekt ontoelaatbaar en er volgen duidelijke maatregelen op", meldt de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie op de website. PEC Zwolle zegt nog niet alle feiten te kennen. Na het paasweekend krijgt de club meer informatie van de politie.

"Wanneer we alle feiten op tafel hebben, zullen we met een uitgebreidere reactie komen en uiteindelijk ook meer informatie verstrekken over hoe wij hier als club mee omgaan en welke maatregelen er getroffen worden."

Frustratie

De club meent ook dat het gedrag van de hooligans voor frustratie zorgt bij de 'overgrote meerderheid van onze supporters, die de club week in week uit fantastisch supporten'. Op iedereen die bij de club hoort en van de club houdt, straalt dit zeer negatief af", stelt PEC Zwolle.

De koploper uit Overijssel verloor in Eindhoven met 4-2 en moest het promotiefeest nog even uitstellen. Het was tijdens de wedstrijd al onrustig in het stadion. In het uitvak braken onderlinge vechtpartijen uit.

Eén arrestatie

Om de rust na de wedstrijd terug te brengen, moest de politie de relschoppers met wapenstokken uit elkaar drijven. De politie meldde dat er maar één arrestatie werd verricht omdat de nadruk lag op het herstellen van de orde. Er is een onderzoek gestart om andere relschoppers op te sporen.

Een moeder vertelde zaterdag hoe een groepje kinderen aan het voetballen was op een pleintje, toen er tien tot vijftien PEC-supporters met bivakmutsen op hen af kwamen rennen. "Zij begonnen uit het niets op de kinderen in te slaan. De jongens voetballen hier bijna elke avond, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

