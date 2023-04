Hooligans met bivakmutsen vallen kinderen aan: 'Ze waren op oorlogspad'

Een groepje kinderen wist vrijdagavond niet wat hen overkwam. Terwijl zij op een pleintje in de buurt van het FC Eindhoven-stadion aan het voetballen waren, kwamen er zo'n tien tot vijftien supporters PEC Zwolle met bivakmutsen op hen af rennen. "Zij begonnen uit het niets op de kinderen in te slaan. Ik denk dat ze niet tegen hun verlies konden", vertelt een moeder.

"Ik ben zó boos", vertelt de moeder van de een van de kinderen de volgende dag. "De jongens voetballen hier bijna elke avond, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Terwijl de jongens van 14 en 15 jaar een balletje trapten op het veldje aan de Toon Schröderlaan, klonk in het Jan Louwers Stadion het fluitsignaal: FC Eindhoven versloeg PEC Zwolle met 4-2.

Bivakmutsen

"Toen de wedstrijd was afgelopen, kwam er een grote groep jongens op de kinderen af gerend", vertelt de moeder. Ze denkt dat de belagers niet tegen hun verlies konden en er om die reden op los sloegen.

"Ze waren duidelijk op oorlogspad, want ze droegen bivakmutsen en sommige hadden een stalen stang bij zich. Een van de kinderen is daarmee in zijn nek geslagen." Uiteindelijk kwam de politie tussenbeide en verjoegen agenten de relschoppers.

De kinderen zijn erg geschrokken. Sommigen hebben verwondingen aan hun nek of hoofd, maar niemand raakte zwaar gewond. Zaterdag doen de ouders van de kinderen aangifte op het politiebureau.