Smaakmaker Noa Lang is weer terug op het trainingsveld bij PSV

Smaakmaker Noa Lang heeft maandag de training bij PSV hervat. De aanvaller stond zes weken aan de kant nadat hij in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam uitviel met een hamstringblessure.

Een blessure die Lang dit seizoen al twee keer eerdere parten speelde.

De terugkeer van Lang op het trainingsveld komt voor PSV op een goed moment. Vanaf zaterdag wachten de koploper in de Eredivisie drie belangrijke duels in acht dagen. Stuk voor stuk uitwedstrijden. Dit achtereenvolgens tegen FC Twente, tegen Sevilla in de Champions League en op zondag 3 december de topper tegen Feyenoord.

Duels waarin trainer Peter Bosz hem goed kan gebruiken.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Peter Bosz krijgt zijn zin: Noa Lang gaat niet naar Oranje