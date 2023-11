Slachtoffer zware mishandeling is naar huis: 'Onzeker of hij de oude wordt'

De 21-jarige Thijm uit Herpen belandde zwaargewond op de intensive care nadat hij op de Elfde van de Elfde in elkaar werd geslagen in Den Bosch. Een week na het voorval mag hij thuis verder herstellen, vertelt zijn moeder. "Het blijft spannend of hij de oude wordt."

Het is een hoopvolle wending voor de familie van de 21-jarige Thijm. "Het gaat wel wat beter met hem dan een paar dagen geleden", vertelt zijn moeder Esther maandag, ruim een week na het voorval. Hij hield daar onder andere een gebroken schedel en een bloeding in zijn hersenen aan over.

In goede handen

Hoewel zijn neuroloog na een hersenscan oordeelde dat hij niet meer in het ziekenhuis hoefde te blijven, speelde ook heimwee een rol in de beslissing. "Ik heb zelf 32 jaar ervaring in de zorg", zegt Esther. "Dus na goed overleg met het ziekenhuis hebben we besloten dat thuis verder herstellen de beste keuze was."

Thijms moeder is nog wel voorzichtig in haar optimisme: "Het is nog heel lastig te zeggen of het echt beter met hem gaat of dat hij gewoon een goed moment heeft", zegt ze. Zo kan Thijm nog heel weinig prikkels aan en gaat eten en praten erg moeizaam. "Ook braakt hij veel en heeft hij stevige hoofdpijn."

Lange weg

Toch waren er positieve momenten. "Met veel pijnmedicatie kunnen we wel zeggen dat alle organen en spierfuncties het nog doen", zegt ze heel voorzichtig. "Zo heeft hij al een paar stapjes kunnen zetten." Maar Thijm herinnert zich niets van het moment zelf. "Als we het vertellen, vergeet hij het weer."

Hoewel Thijm thuis is, breekt dus een spannende periode aan voor het gezin. "De neuroloog zei dat herstel mogelijk is gezien de scan, maar dat weten we pas echt op lange termijn. Hoofdpijn en overgevoeligheid kunnen bijvoorbeeld blijvend zijn. Hij heeft een lange weg te gaan."

Overladen door steun

Sinds Thijm in het ziekenhuis belandde, zit de familie in een emotionele rollercoaster. "Het lijkt alsof je naar een film kijkt die over iemand anders gaat. Soms voelt het even of er niets aan de hand is en een paar minuten later ben ik bang en verdrietig", vertelt de uitgeputte Esther.

De steun van vrienden en kennissen is dan van onschatbare waarde. "Ik heb echt zo veel bloemen, cadeaus en kaarten gehad en de telefoon staat roodgloeiend", vertelt Esther. "Dat geeft echt kracht en het raakt me."

Onderzoek in volle gang

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor het letsel van Thijm. "Ik wil weten waarom iemand dit doet en zolang hij niet gepakt is, maak ik me zorgen over anderen. Dat hij meer slachtoffers gaat maken", zegt Esther geraakt.

De politie deed zondag een getuigenoproep, maar wat dat heeft opgeleverd, kan Esther niet zeggen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het politieonderzoek een beetje heb losgelaten", vertelt de moeder. "Ik kan dat er nu niet bij hebben. Thijms gezondheid heeft nu mijn hoogste prioriteit."

