Woonboerderij uit 1873 tot de grond toe afgebrand: 'We hebben elkaar nog'

Een monumentale woonboerderij in Bergen op Zoom is vrijwel volledig verwoest na een grote brand. In het pand uit 1873 brak zondagavond een uitslaande brand uit, waarbij ook het rieten dak vlam vatte. "Het gaat naar omstandigheden goed. We hebben elkaar", laat de eigenaren van het pand weten. Ze willen verder niks kwijt.

Een enorme ravage blijft maandagochtend over aan de Balsedreef, in het buitengebied van Bergen op Zoom. Een kraan staat al klaar om de restanten op te ruimen.

"Het is heel emotioneel. Ze hadden het allemaal net verbouwd", laat een man weten. Hij komt spullen van familieleden ophalen die in het bed and breakfast op het terrein van de boerderij verbleven.

In hoeverre ook de bed and breakfast is beschadigd, is onduidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kon dit maandag niet zeggen of uitzoeken. "Dat is ook niet relevant voor ons, iedereen was op dat moment veilig buiten. Of dat dan een bewoner is of een gast, is niet van belang."

De bewoners van de woonboerderij waren zondag naar een sinterklaasviering geweest. Het vuur ontstond 's avonds rond acht uur. De bewoners waren in elk geval dus thuis toen de brand uitbrak, maar konden veilig buiten komen. Er raakte niemand gewond, zo laat de veiligheidsregio weten.

Rond half elf is het sein brand meester gegeven en daarna is nog enige tijd nageblust. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.

Beelden van de brand: