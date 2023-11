Proefstemmen voor een hogere opkomst, maar ook dat loopt niet storm

Mensen die stemmen ingewikkeld vinden, konden maandag komen proefstemmen in Roosendaal. De gemeente kampt al jaren met een extreem lage opkomst bij verkiezingen. Door mensen uit te nodigen om te komen proefstemmen, hoopt de gemeente het tij te keren. Maar ook nu lieten de kiezers het afweten. Alleen vooraf uitgenodigde schoolklassen kwamen opdagen en kregen uitleg over hoe het stemmen in zijn werk gaat.

Hoewel er geen kiezer is komen opdagen, vindt projectleider Anja Beerens het proefstemmen geen mislukking. "Van de schoolklassen die kwamen waren veel leerlingen erg enthousiast. Die zullen zeker gaan stemmen zodra ze oud genoeg zijn en dat is alweer winst", zegt ze.

Geschrokken

Beerens organiseerde eerder in andere gemeenten de verkiezingen., maar schrok van de lage opkomst in Roosendaal. Volgens haar is dat te wijten aan de vele laaggeletterden in Roosendaal, wat van oudsher een fabrieksstad was. Ook wonen er veel buitenlanders die uit landen komen waar helemaal geen vrije verkiezingen worden gehouden. Voor al die mensen zou stemmen erg ingewikkeld kunnen zijn.

"Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in Roosendaal gaan stemmen en dan helpt het als je de drempel verlaagt door mensen te laten proefstemmen", meent Beerens. Volgens haar is het voor veel mensen best ingewikkeld om hun stem uit te brengen, zeker nu er zoveel partijen meedoen. Bij het proefstemmen krijgen ze uitleg over hoe dat stemmen in zijn werk gaat. Maar ondanks al die goede bedoelingen bleven de kiezers dus ook weg bij het proefstemmen.

Maatschappij verkennen

Wie wel zijn komen opdagen zijn de leerlingen met een verstandelijke beperking van de school voor speciaal onderwijs De Kameleon in Roosendaal. Docent Jack van Uum: "Wij willen heel graag met onze leerlingen de maatschappij verkennen, zodat ze weten wat er in de wereld te koop is."

Volgens hem bestaat het leven immers uit meer dan rekenen en lezen alleen. De leerlingen zijn nog te jong om woensdag te mogen gaan stemmen. "Maar wij vonden het heel belangrijk dat ze weten hoe een stembureau er uitziet en hoe het werkt. Dan weten ze straks als ze mogen stemmen wel hoe ze hun keuze kunnen maken."