Herbert (64) splitst zijn huis zodat Timoh en Jinte er samen kunnen wonen

Het splitsen van huizen is één van de manieren om het woningtekort op te lossen. Vooral ouderen wonen vaak alleen of met zijn tweeën in een groot huis. De kinderen zijn de deur uit en dus staat een groot deel van het huis leeg. Jongeren komen steeds moeilijker aan een huis. Door te splitsen kan er ruimte vrijkomen voor jongeren om te wonen. Maar het komt maar moeizaam van de grond.

Herbert Vos (64) woont op een groot perceel in Mill. Zijn bungalow heeft aan de achterkant een grote aanbouw. Daar wonen sinds april Jinte Dekker (21) en Timoh van Extel (23). Herbert is een van de eersten in Brabant die zijn huis heeft gesplitst om zo een plek te bieden aan jonge starters. In ruil daarvoor helpen ze Herbert.

Via de stichting vond Herbert Jinte en Timoh. Het stel kende Herbert nog niet. "Het is voor ons een gouden kans om op onze leeftijd een huis te vinden", vertelt Timoh. "Het was ons anders nooit gelukt. Een huis kopen lukt niet en particulier huren is te duur."

Hij kwam in contact met Amanda Schiltmans. Met haar stichting Statiegeld op Jeugd is ze volop bezig om huizen van ouderen te splitsen. 'Duo-wonen' noemt ze het. Een huis van een oudere wordt gesplitst in twee huizen. De oudere verhuurt een deel van het huis als sociale huurwoning aan de jongere. En die helpt de oudere rond het huis.

"We helpen Herbert met zijn vrouw", vertelt Jinte verder. "Als Herbert niet thuis is, loop ik even binnen om haar wat te drinken aan te bieden. Kijken of alles goed gaat. En Timoh helpt af en toe mee in de tuin. Zo help je iemand om langer thuis te kunnen blijven wonen. En wij hebben een fijne plek om voor het eerst samen te wonen."

Nu wonen ze in de aanbouw achter het huis van Herbert. Ze hebben een eigen ingang, een grote woonkamer, een keuken en twee slaapkamers. "We zitten hier echt fantastisch", zegt Jinte.

Herbert is heel blij met deze oplossing. "Ik had geen naaste buren. Het is heel fijn om die nu wel te hebben. Ik zie om me heen dat er relatief veel mensen ouder worden, de kinderen zijn het huis uit en ze wonen in een veel te grote woning. Als je dan ook ziet dat veel jonge mensen zelfstandig willen wonen en niets kunnen vinden, is dit een goede oplossing."

Toch is het niet makkelijk om een huis te splitsen, merkt Amanda op. "Elke gemeente heeft andere regels. Dat maakt het moeilijk. Het is me tot nu toe op twee plekken gelukt. Het zou goed zijn als er een landelijk beleid voor woningsplitsing komt."