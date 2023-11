Er is een dode gevonden in een natuurgebied bij Budel-Dorplein. De politie is bezig met een onderzoek.

Het lichaam werd gevonden aan de Hoortweg, na een melding die bij de politie werd gedaan. De Hoortweg is een smalle weg met bomen en struiken aan beide kanten, in een natuurgebied aan de rand van het dorp. Forensische opsporing van de politie is bezig met een onderzoek op de plek waar het lichaam is gevonden.