Vrouw (82) dood gevonden in natuurgebied bij Budel-Dorplein

Een 82-jarige vrouw is dood gevonden in een natuurgebied bij Budel-Dorplein. De forensische recherche kwam naar de plek van het ongeluk om onderzoek te doen. Daaruit bleek dat de vrouw door een ongeluk om het leven is gekomen.

Het slachtoffer is een vrouw uit Someren. Haar lichaam werd gevonden aan de Hoortweg, nadat er een melding die bij de politie was binnengekomen. De Hoortweg is een smalle weg met bomen en struiken aan beide kanten, in een natuurgebied aan de rand van het dorp. Forensische opsporing van de politie deed een onderzoek op de plek waar het lichaam is gevonden. Volgens de politie is de vrouw door een 'noodlottig ongeval' om het leven gekomen. De nabestaanden zijn inmiddels op de hoogte gebracht.