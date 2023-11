Man is blind na mishandeling op straat: 'Getekend voor het leven'

Een man die eind juli ernstig werd mishandeling op de Economenlaan in Tilburg, gaat daardoor nooit meer kunnen zien. Dat vertelt hij in Opsporingsprogramma Bureau Brabant. “Ik ben mijn zicht volledig verloren”, zegt het slachtoffer. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Wat er nou precies gebeurde, weet de man niet meer. "Het ging zo snel voor mij. Ik werd van achteren neergeknuppeld. Ik werd geraakt in mijn gezicht, buik en rug." Na een paar minuten weet het slachtoffer op te staan en in in een café in de buurt om hulp te vragen.

Doordat het allemaal zo snel ging, kon de man de twee daders niet zien. De politie hoopt daarom getuigen en beelden te vinden. Ook zoekt het een vrouw die rond die tijd haar hond uitliet en mogelijk iets van het misdrijf heeft meegekregen.