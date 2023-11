Jongen (18) wordt betrapt met illegaal vuurwerk nadat hij een wheelie doet

Als hij gewoon op twee wielen was blijven rijden, had een jongen (18) uit Dongen zijn vuurwerk waarschijnlijk nog gehad. Maar hij deed een 'wheelie', werd gespot door agenten en vervolgens betrapt met illegaal vuurwerk. Dat moest hij direct inleveren.

Maandagmiddag trok de jongen op de Simon Vestdijkstraat de aandacht van agenten toen hij een wheelie deed met zijn bromfiets: de jongen trok aan zijn stuur en reed een stukje op zijn achterwiel. Reden voor de agenten om hem even te laten stoppen en te controleren.

Huis doorzocht

Bij die controle bleek de jongen illegaal vuurwerk op zak te hebben. Dat vuurwerk werd in beslag genomen. Vervolgens werd ook het huis van de jongen gecontroleerd en doorzocht. En daar werd nog meer illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt de politie op Facebook.

Om hoeveel illegaal vuurwerk het precies gaat, is niet duidelijk. Alles is in beslag genomen en er wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de jongen.