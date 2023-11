Ouder echtpaar probeert te keren op de N34: botsing met drie auto's

Een ouder echtpaar uit Son en Breugel heeft maandagavond een botsing veroorzaakt op de N34 in Drenthe. Het stel was verkeerd gereden en probeerde te keren op de weg. Daar was het achteropkomend verkeer niet op bedacht, in totaal botsten drie auto's op elkaar.

Het echtpaar was onderweg vanuit Veendam naar huis in Son en Breugel. Ze moesten over de N33 via Assen rijden, maar waren per ongeluk op de N34 richting Annen beland. Daarom besloot het stel te keren op de weg. Grote bocht

Via een uitvoegstrook bij een parkeerplaats, maakte de auto van het echtpaar ineens een grote bocht om de andere kant op te kunnen rijden. Maar met die manoeuvre had achteropkomend verkeer geen rekening gehouden. Er botsten drie auto's op elkaar. Het ongeluk gebeurde rond tien over half zeven. De weg werd afgesloten en er kwam een ambulance naar de plek van het ongeluk. Drie mensen werden nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De drie auto's zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Rond acht uur maandagavond kon de weg weer worden vrijgegeven.

Foto: Herman van Oost/Van Oost Media

