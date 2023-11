Mark staat uren in zijn badjas en slippers in de kou na fatale woningbrand

Brandweerlieden in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images). De huizen aan de Elsbeemd in Oosterhout waar het vuur woedde, zijn afgezet (foto: Raymond Merkx). Volgende 1/2 Brandweerlieden in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Urenlang stond Mark Berendse (46) maandagnacht buiten in de kou, in zijn badjas en op slippers. Aanleiding was de brand die woedde in de huizen van zijn buren aan de Elsbeemd in Oosterhout. Bij die brand kwam iemand om het leven. Iemand anders kon zichzelf in veiligheid brengen door uit een raam te springen.

"Ik werd tussen twee uur en drie uur 's nachts wakker van gestommel", vertelt Mark dinsdagochtend. "Eerst dacht ik: niks aan de hand, maar daarna hoorde ik rookmelders afgaan. Daarop keek ik uit het raam en zag ik een rode gloed in de straat en paniek bij de buren. Toen ben ik buiten gaan kijken en zag ik de vlammen letterlijk uit het raam slaan."

"De hond van de buren zoeken was een mission Impossible."

Buiten zag hij zijn directe buurvrouw, haar vriend en haar dochtertje. "Ze waren op het oog ongedeerd. Ze zijn wel, zo heb ik later vernomen, meegenomen naar een ziekenhuis voor controle omdat ze rook hadden ingeademd. De buurvrouw vroeg mij nog om naar hun hond te zoeken." Het lukte hem niet de hond, Beer, terug te vinden. "Ik kon niet zoveel, ik stond in badjas en pantoffels buiten en die hond was in paniek weggegaan. Waar kon die zijn? Die hond zoeken was een onmogelijke opgave. Ik vernam wel van een van de agenten dat ze Beer hadden gezien toen ze de wijk binnenreden." Uiteindelijk is de hond om negen uur 's ochtends teruggevonden.

"Ik heb zo'n twee uurtjes buitengestaan."

Buiten hoorde Mark dat hij de eerstvolgende uren niet terug naar zijn huis mocht. "Logisch", vindt hij. "De brandweer heeft metingen gedaan. Ze gingen na of er geen gevaarlijke stoffen in mijn huis waren en hebben gekeken of er geen schade was. Uiteindelijk kon ik rond een uur of vijf, halfzes terug. Ik heb zo'n twee uurtjes buitengestaan." Volgens hem gaat het met de dochter van de buren naar omstandigheden goed. "Zij is bij opa en oma, ze hoefde niet in het ziekenhuis te blijven." Ook met de buurvrouw en haar vriend zou het volgens hem verder goed zijn.

"Je doet iets om jezelf te redden."

Van de situatie in het huis daarnaast, waar iemand bij de brand om het leven kwam, weet Mark weinig. Dat daar iemand uit het raam is gesprongen, heeft hij zelf niet gezien. "Dat heb ik van horen zeggen. Op foto's kun je zien dat dit huis beneden in lichterlaaie stond, en we hebben hier houten trappen. Je kunt je voorstellen dat je dan niet meer naar beneden kunt. Dan zijn de mogelijkheden beperkt, denk ik. Dan doe je iets om jezelf te redden." Vervolgens zag hij hoe diegene buiten werd opgevangen. Door wie, kon hij niet goed zien.

