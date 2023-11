Busje van glaszetters ramt seniorenwoning, veel schade aan gebouw

Een bus van een glaszettersbedrijf heeft dinsdagochtend de gevel van een seniorenwoning geramd aan 't Hofke in Eindhoven. Er is veel schade aan het gebouw en de bus, maar er raakte niemand gewond.

Het lijkt erop dat de bus rechtdoor uit een bocht is geschoten en tegen het gebouw tot stilstand kwam. De bus vloog ook nog over een flinke sleuf in de stoep. In de stoep worden op dit moment kabels gelegd.

De bewoonster van het appartement waar de bus tegenaan reed raakte niet gewond. De vrouw had haar huis net verlaten voordat de botsing plaatsvond. De bestuurder is enige tijd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.