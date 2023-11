Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/4 Joke (80) geeft glaszetter een kopje koffie na ongeluk: 'Ach, jongen'

De ravage in het huis van Joke van Bokhoven (80) is dinsdagochtend enorm. Een bus van een glaszettersbedrijf ramde rond negen uur de gevel van haar seniorenwoning aan 't Hofke in Eindhoven. Maar Joke had vooral te doen met de chauffeur van het busje. "De rest is maar materiaal..."

Toen het ongeluk gebeurde, was Joke niet thuis. Maar toen ze thuiskwam, schrok ze enorm van de ravage. De glaszetter was met het busje door een hegje gereden, het plantsoen in en eindigde tegen de gevel van haar seniorenwoning. "Het busje stond hier met de voorkant helemaal naar binnen." De chauffeur was volgens Joke helemaal zenuwachtig na de botsing. "Ik zag hem buiten rondlopen. Ik heb hem toen binnengeroepen voor een kopje koffie. Hij bood meteen zijn excuses aan, wel tien keer! 'Ik vind het zo erg, mevrouw', zei hij."

"Ach jongen, ik ben blij dat jullie zelf niks hebben!"