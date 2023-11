Drugs zorgen voor overlast in kroegen: 'De jeugd heeft geen schaamte meer'

Brabantse horecaondernemers hebben steeds vaker overlast van drugsgebruikers in hun zaak. Jongeren komen makkelijker aan drugs en houden zich na gebruik niet meer aan de regels. Het leidt zelfs tot vernielingen van wc's, wasbakken en deuren. "Ze snappen vervolgens niet dat je ze buiten zet."

Feestcafé Mambo’s in Handel stopt met stapavonden vanwege het vele overlast en drugsgebruik door 16-jarigen. Een rondvraag in Brabant leert dat eigenaren Nick en Laura niet alleen staan in hun strijd tegen drugsgebruik in de kroegen. “Er is geen schaamte meer bij de jeugd. Ze vinden drugsgebruik heel normaal”, vertelt Arnold van Strien van De Kapitein in Breda. “Soms gebruiken ze het gewoon openbaar op de dansvloer. Wij zetten ze buiten want ik ben fel tegen drugsgebruik. Dat wil ik absoluut niet in mijn kroeg.”

"Ze zien niet in dat ze fout zijn, dat is bizar."

Op begrip van de jeugd hoeft de kroegeigenaar niet te rekenen. “Ze snappen vervolgens niet waarom ze de kroeg uit worden gezet. Je krijgt dan een grote mond. Ze zien niet in dat ze fout zijn, dat is bizar.” Voor zijn collega Alex Boonman van onder andere Café Brandpunt in Tilburg komt het niet als een verrassing. “Ik heb een aantal jaar geleden al voorspeld dat het drugsgebruik toe zou nemen als je alcohol zou gaan verbieden. Er staan op elk schoolplein ondertussen acht dealers. Voor een paar euro ben je de hele avond zoet.”

“De daders van vernielingen zijn bijna altijd onder invloed van drugs.”

En daar ligt volgens de cafébazen de oorzaak. Drugs zijn te makkelijk te krijgen en het is ook nog veel goedkoper dan alcohol. Maar drugs veroorzaken meer overlast in de kroegen dan alcohol. “We zien een toename van vernielingen. Er worden steeds vaker wc’s, wasbakken en deuren gesloopt in onze kroegen”, vertelt Boonman. “De daders zijn bijna altijd onder invloed van drugs.” Kees Bijl van de kroegen Cue en Coyote in Breda ziet de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik als oorzaak. “We zijn kinderen van 16 en 17 jaar gaan behandelen als kleuters. Zij mochten opeens geen alcohol meer. Dan gaan ze op zoek naar alternatieven. Dat zijn drugs geworden.”

"Drugs verkopen aan 16-jarigen mag blijkbaar wel."