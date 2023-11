Dodelijk kattenvirus ontdekt, dierenopvang moet twee weken in lockdown

Bij dierenopvangcentrum HoKaZo in Uden is een dodelijk virus voor katten ontdekt. Het gaat om de zogeheten kattenziekte, dat is een zeer besmettelijke maagdarmziekte. De komende twee weken gaat HoKazo daarom in lockdown. Andere dierencentra hebben hulp aangeboden.

Het dodelijke virus werd ontdekt bij een diertje dat net nieuw bij de kattenopvang binnenkwam. Om te voorkomen dat meer katten ziek worden, gaat de opvang twee weken lang dicht. Dat houdt in dat er dan geen katten bij HoKaZo worden opgenomen of herplaatst. Het dierencenturm hoopt dat het virus zich zo niet verder kan verspreiden.

"Voor katten die niet ingeënt zijn, kan dit dodelijk zijn", zegt bestuurder Geer Hubers. Hij benadrukt wel dat katten in het asiel ingeënt zijn. Die lopen waarschijnlijk dus geen gevaar. Maar bij katten die nieuw bij de opvang binnenkomen, is het nog niet duidelijk of ze gevaccineerd zijn. "We onderschatten dit zeker niet. Dit is echt puur preventie en ter beveiliging."

Diertjes die besmet zijn met de kattenziekte hebben vaak last van diarree, braken en uitdroging. Er zijn geen geneesmiddelen tegen het virus. Niet iedere kat overlijdt aan de ziekte. Dat is vooral afhankelijk van de ernst van de ziekte en de conditie van de kat. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen.

Hulp van andere opvancentra

Andere opvangcentra uit de buurt schieten HoKaZo te hulp. Ze gaan binnenkomende katten tijdelijk opvangen, zolang het dierenopvangcentrum in Uden in lockdown is.

Hoge kosten

Eerder dit jaar luidde HoKaZo de noodklok, omdat er niet genoeg geld was om alle kosten te dekken. Vijf gemeenten uit de regio hebben toen 150.000 euro aan financiële hulp toegezegd voor de rest van dit jaar.

De kattenziekte jaagt het asiel opnieuw in de medische kosten. "Een eerdere infectie kostte ons al eens zo'n 80.000 euro. Dat is voor bijvoorbeeld medische kosten en extra kosten voor schoonmaak", zegt bestuurder Hubers. Hij verwacht overigens dat de kosten bij de kattenziekte iets lager zullen uitvallen.

