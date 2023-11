Verkiezingen: 100-jarige stemt in Willemstad • geduld hebben in Boxtel

10.55

Om halfelf 's ochtends had landelijk veertien procent van de stemgerechtigden gestemd. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Het percentage is lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Toen was het percentage op dit moment vijftien procent.

In 2021 waren er ook landelijke verkiezingen, maar vanwege de coronapandemie kon er toen drie dagen gestemd worden en waren er andere bijzonderheden zoals onder meer een groter aantal briefstemmen. Om een goede vergelijking te maken, is daarom gekozen de cijfers van nu naast die van 2017 te leggen. In totaal stemde in 2017 81,6 procent van de stemgerechtigden. In 2021 was dit 78,7 procent.