Verkiezingen: opkomst 18.00 uur 50 procent - laatste anderhalf uur gaat in

17.15

De stembureaus op NS-stations worden al de hele dag goed bezocht, laat een woordvoerster van de spoorvervoerder weten. "We zien dat de drukte meedeint met de vertrekkende treinen", zegt ze.

Op 43 treinstations in Nederland is op deze verkiezingsdag een stembureau ingericht, onder meer in Eindhoven, Den Bosch, Roosendaal Boxtel, Breda, Oss, Rijen en Tilburg. De NS-woordvoerster verwacht dat de drukte op de stembureaus op stations in de avondspits toeneemt. "In de spits in ochtend en avond zie je meer stemmers. Het stemmen is onderdeel van hun reis."

Lees hier het nieuws rond de verkiezingen overdag terug