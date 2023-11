SP-leider Lilian Marijnissen verliest voor de zevende keer verkiezingen

Voor Lilian Marijnissen uit Oss is het de zevende keer dat haar partij tijdens de verkiezingen verliest sinds haar partijleiderschap in 2017. Uit de exitpoll van Ipsos, gemaakt in opdracht van NOS en RTL, komt Marijnissen uit op vijf zetels, tegen negen zetels nu.

De laatste keer dat de socialisten de Tweede Kamerverkiezingen wonnen, was in 2006 onder Jan Marijnissen, de vader van de huidige partijleider. Die overwinning in 2006 was een flinke. De SP ging toen van 9 naar 25 zetels. In de jaren daarna kozen steeds minder kiezers voor de socialisten. Alleen bij de verkiezingen in 2012 behield de partij haar zetels. Alle andere Kamerverkiezingen tot nu heeft de SP een verlies moeten incasseren. Ook kijkend naar de verkiezingen op Europees, gemeentelijk en provinciaal niveau heeft de SP onder Lilian Marijnissen nog geen verkiezing gewonnen. Ze is partijleider sinds eind 2017. Zij nam het toen over van Emile Roemer.

"Dat is aan de partij."

De voorspelde uitslag van de verkiezingen baart leider Lilian Marijnissen van de SP zorgen. "Ik zie met deze uitslag niet dat we een socialer Nederland krijgen", zei Marijnissen op de verkiezingsbijeenkomst van haar partij in Amersfoort in een eerste reactie op de exitpoll. Marijnissen ging niet in op haar positie, nu de SP onder haar leiding opnieuw een verkiezing heeft verloren. "Dat is aan de partij". Ze voegde eraan toe nog altijd strijdbaar te zijn.

"Jammer dat we vier zetels verloren."

De voorzitter van de partij Jannie Visscher zegt: “Jammer dat we vier zetels verloren. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen strategisch hebben gekozen. Ik schrik wel van winst van de PVV. Die heeft toch een aantal standpunten waar we moeite hebben, omdat ze groepen buitensluiten."

Wachten op privacy instellingen...