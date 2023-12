Lilian Marijnissen stapt op als fractievoorzitter SP

SP-leider Lilian Marijnissen treedt per direct terug als fractievoorzitter en Tweede Kamerlid, meldt ze zojuist. Ze zegt na de verkiezingen te hebben gemerkt dat het resultaat niet was waar de SP op hoopte en dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht.

'Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn', schrijft de politica uit Oss op X. Omdat de verkiezingsuitslag tegenviel heeft ze besloten meteen terug te treden als fractievoorzitter en Kamerlid. 'Ik ben mij er altijd van bewust geweest dat het een grote, maar ook tijdelijke eer is om voor mijn partij de aanvoerder te mogen zijn.' De SP werd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bijna gehalveerd en ging van 9 naar 5 zetels. Een dag na de verkiezingen verklaarde Marijnissen na overleg met de fractie en partijmedewerkers door te willen gaan. Ze werd daarin gesteund door haar partij. Wel had ze het zwaar met de uitslag. "Ik ben er goed ziek van. Dit is voor ons een slechte uitslag", vertelde ze. De SP-top wilde lessen trekken uit het nieuwe verlies. "We gaan eerst goed onderzoek doen. Onder kiezers, onder onze leden en vooral ook door met veel mensen op straat en in de buurten te spreken en daarnaar te luisteren", zei een woordvoerder. Marijnissen is sinds eind 2017 de politiek leider bij de Socialistische Partij. Die telde toen nog veertien zetels in de Kamer. Sindsdien verloor de partij alleen maar bij verkiezingen.

