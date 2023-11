Deze 21 Brabanders kunnen volgens de exitpoll in de Tweede Kamer komen

Veertien Brabanders komen volgens de exitpoll van Ipsos in de Tweede Kamer. Zeven anderen kunnen er ook nog in komen, omdat er in de exitpoll een foutmarge zit.

De PVV en VVD leveren beide drie leden voor de Tweede Kamer, waar bij de VVD nog één extra Brabander bij kan komen volgens de foutmarge. D66 kan twee of vier Brabanders leveren voor de Tweede Kamer. Bekijk in de tabel hieronder welke Brabanders in de Tweede Kamer komen volgens de exitpoll en voor wie het nog spannend is door de foutmarge. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele voorkeurstemmen.

Wachten op privacy instellingen...