Uitslagenblog: PVV de grootste volgens exitpoll • GL-PvdA tweede partij

21.28

Op de uitslagenavond van de SP op het partijbureau De Moed in Amersfoort is de sfeer in de zaal gelaten, nadat duidelijk was geworden dat de partij een fors zetelverlies moet incasseren. In de poll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL, komt de partij van Lilian Marijnissen uit op 5 zetels, tegen 9 zetels nu. Het lijkt erop dat veel SP-leden dit resultaat al hadden verwacht. De partijvoorzitter van de SP, Jannie Visscher: zegt: "Jammer dat we die vier zetels verloren. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen strategisch hebben gekozen. Ik schrik wel van winst van de PVV. Die heeft toch een aantal standpunten waar we moeite hebben, omdat ze groepen buitensluiten."