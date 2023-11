Brabantse moslims maken zich zorgen over verkiezingswinst PVV

Grote zorgen bij veel moslims over de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bij Mohammed Aknin, van Moslim Empowerment Tilburg loopt zijn WhatsApp woensdagavond vol met berichten van bezorgde geloofsgenoten.

“Ik ben vooral geschrokken over het grote aantal Nederlanders dat blijkbaar net zo denkt als Geert Wilders”, zegt Aknin. “Dat had ik niet verwacht. ”Aknin is voorman van Moslim Empowerment Tilburg en een boegbeeld in Tilburg Noord voor veel moslims.

Hij verwacht echter niet dat Wilders milder wordt in zijn uitingen. “Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. De afgelopen twintig jaar is hij duidelijk geweest in wat hij vindt. Het is even afwachten wat hij er nu van waar kan maken.”

De PVV was nog nooit de grootste in Brabant. Meer over de verkiezingen lees je in ons uitslagenblog.