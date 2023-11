PVV was nog nooit de grootste in Brabant

Een monsterzege, dat mag je de uitslag van de PVV bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer wel noemen. In de eerste exitpolls gaat de PVV van 17 naar 35 zetels, een verdubbeling. De partij van Geert Wilders kan nu voor het eerst ook de grootste in Brabant worden.

Wie kijkt naar eerdere uitslagen, ziet dat de PVV sinds 2010 op de stem van 1 á 2 op de 10 Brabanders kan rekenen. Zo deed de partij het in Brabant sinds de verkiezingen in 2006, toen de PVV voor het eerst meedeed:

Veenbrand

De PVV was eerder wel eens de grootste partij in een aantal gemeenten in het westen van de provincie. Maar van een stijgende trend was eigenlijk geen sprake. Sinds het begin van de eeuw was het juist de VVD die terreinwinst boekte op het historisch dominante CDA.

Al bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten eerder dit jaar, kwam daar een eind aan: BBB won heel ruim met 18 procent van de stemmen. Een groot deel daarvan was een proteststem. Nu zien we de PVV dat kunstje eigenlijk overdoen, met succes.

Hoewel de PVV eerder dus op weinig plekken in Brabant de grootste werd, is er al heel lang sprake van een onderstroom. Als een veenbrand werd de PVV keer op keer op heel veel plekken in de provincie de 2e, 3e of 4e partij.

Verkiezingsthema's, vertrouwen en een open deur

Overduidelijk weet de rechts-populistische partij nu wél door te breken door in te zetten op de belangrijkste thema's onder de kiezers: migratie, bestaanszekerheid en zorg. Daarnaast is het vertrouwen in de overheid laag. Ook daar speelt de PVV al lang slim op in.

Dat VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz de deur voor Wilders openzette, zal ongetwijfeld ook geholpen hebben. In het verleden was een vaak genoemde reden om niet op Wilders te stemmen, dat de VVD hem uitsloot. Alleen al de schijn dat dat nu anders was, bleek genoeg.

De vraag is nu wat gebeurd als de PVV gaat regeren. Raken de kiezers teleurgesteld wanneer het beleid niet één op één overeenkomt met het partijprogramma? En wat als duidelijk wordt dat Wilders wederom wordt uitgesloten en op hem stemmen in de ogen van velen misschien, wederom, niet zoveel zin meer heeft?

Op deze kaart zie je alle uitslagen in Brabant: