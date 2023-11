Uitslagenblog: PVV de grootste • Marijnissen zegt nog niks over toekomst

22.35

"Hou elkaar maar even vast. We laten in Nederland niemand los", zo begon GL-Pvda-lijsttrekker Frans Timmermans zijn speech op de verkiezingsavond. "En als je in de komende dagen in de buurt, op school of op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken 'hoor ik hier nog wel?' Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! En doe me een plezier en zeg er dan meteen bij GroenLinks-PvdA is mede de linkse samenwerking aangegeaan om te zeggen "We've got your back. In Nederland is iedereen gelijk, het maakt niet uit waar je wieg stond, je hoort erbij."