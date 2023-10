Uit partij gezette Gerard van Hooft is toch gekozen als lijsttrekker 50PLUS

Gerard van Hooft is toch gekozen als lijsttrekker van 50PLUS. De politicus uit Heusden werd onlangs uit de partij gezet en vorige week door de politie buitengezet toen hij ongevraagd naar een ledenvergadering kwam. In een online vergadering koos een meerderheid van de leden zaterdag toch voor hem. Hij kreeg 51 procent van de stemmen, terwijl zijn tegenkandidaat Ellen Verkoelen uit Rotterdam bleef steken op 48 procent.

Vorige week werd Van Hooft door de politie weggehaald van het partijcongres in Ede. Hij lag toen al enige tijd in de clinch met het bestuur. Zij vonden dat Verkoelen de lijsttrekker moest worden, maar Van Hooft was het daar niet mee eens. De partij had zijn lidmaatschap afgenomen, wat weer is teruggedraaid door de rechter. Toen hij toch als 'tegenkandidaat' op de vergadering verscheen, sloeg de vlam in de pan.

De ledenvergadering werd afgebroken en is deze zaterdag online voortgezet. Nu is Van Hooft dus alsnog als lijsttrekker uit de bus gerold. Verkoelen komt niet op de kandidatenlijst te staan. De lijst moet uiterlijk maandag worden ingediend bij de Kiesraad.

'Ongebruikelijke manier'

"Ik ben hier heel blij mee", zegt Van Hooft. Hij erkent dat hij op een 'ongebruikelijke manier' is gekozen. "Ik hoop dat mensen zich achter de democratisch gekozen lijst gaan scharen", zegt Van Hooft.

Er zijn al jaren interne ruzies bij 50PLUS. De partij haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 één zetel, maar na iets meer dan een maand ging Kamerlid Liane den Haan als onafhankelijke fractie verder. Partijvoorzitter Van den Herik kondigde vorige week aan dat hij zijn functie neerlegt.

