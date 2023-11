Verkiezingen: opkomst tot 17.45 uur 50 procent • onjuist advies gaat rond

05.15

Op 43 treinstations verspreid over het land kan vandaag voor de Tweede Kamerverkiezingen gestemd worden. Station Winterswijk was om vijf uur 's nachts als eerste open. Station Breda volgde als tweede. Daar konden mensen vanaf kwart over vijf stemmen. Een van de mensen die daar vandaag alles in goede banen regelt, is Robin. "Mijn wekker ging om kwart over vier 's nachts", vertelde hij in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Dit is het grootste en drukste stembureau van deze stad. Het is mooi om die onder je te hebben!"