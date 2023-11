Verkiezingen: Sonja heeft beperking en helpt mee • taart bij het stembureau

14.05

Ongeveer de helft van de gemeenten telt dit jaar eerst alleen de stemmen per lijst, zonder te kijken naar de voorkeursstemmen. Het zou kunnen daardoor kunnen dat we vanavond eerder de voorlopige uitslag per partij weten. Maar dat is niet zeker. Tellers op een gemiddeld stembureau doen er al anderhalf uur over om alle biljetten uit te vouwen en op stapels te leggen.

Waarom er dit jaar per lijst geteld mag worden, is vooral om te voorkomen dat de vrijwilligers tot diep in de nacht bezig zijn met het tellen van stemmen. In het uiterste geval kan een stembureau zelfs besluiten om het tellen op te schorten en morgen verder te gaan.

]13.48 - Opkomst in Den Bosch

In Den Bosch heeft rond twaalf uur al 23 procent van de inwoners met stemrecht een stembiljet ingevuld en ingeleverd. In de gemeente zijn in totaal 79 stemlokalen.