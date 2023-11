Verkiezingsblog: koude en droge verkiezingsdag • vroege stemmers Den Bosch

06.30

In het stembureau bij het station in Den Bosch kon al vroeg worden gestemd. Daar maakten veel mensen gebruik van. Tijdens het eerste halfuur hadden al zeventig mensen hun stem uitgebracht. Een man had hier een heel duidelijke reden voor. "Ik ga skiën. Nu rijd ik lekker door naar Oostenrijk!" Een andere man vertelt: "Het is altijd belangrijk om te gaan stemmen. Dit is een van de dingen die je als burger kunt doen om mee te helpen aan een beetje goede keuze."