Ontsnapte en zeer giftige groene mamba is nog altijd spoorloos

De zeer giftige groene mamba die zoek is in Tilburg, is nog niet gevonden. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg woensdagochtend weten.

De gemeente riep mensen dinsdag op om op afstand te blijven en niet te proberen zelf de slang te vangen. De bijna 2 meter lange slang werd gehouden door de bewoner van een huis aan de Goudenregenstraat in Tilburg, niet ver van het station. De bewoner ontdekte maandag dat het dier weg was. De gemeente schakelde deskundigen in om te bekijken hoe de slang zo snel mogelijk kan worden gevonden. Daarbij is onder meer ook een speurhond ingezet. Er wordt zowel in als buiten het huis gezocht. Het dier houdt van donkere en warme ruimtes en zal daarom niet gauw naar buiten gaan in deze tijd van het jaar. Een beet is bijzonder giftig. Mensen die gebeten worden, moeten daarom meteen medische hulp krijgen.