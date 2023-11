Deze klinieken zetten fillers terwijl personeel daar niet voor opgeleid is

Meerdere cosmetische klinieken in Brabant doen ingrepen terwijl hun personeel daar niet voor opgeleid is, of het zelfs volgens de wet niet mag. Zo’n twintig klinieken hebben de zaken niet op orde, of kunnen dit niet aantonen. Onder hen ook een bekende naam: realityster Roy Donders is geen arts maar plaatst toch zelf fillers in zijn kliniek aan huis, zo ontdekte Omroep Brabant. De beroepsvereniging maakt zich zorgen.

Omroep Brabant onderzocht tientallen cosmetische klinieken in Brabant. We keken naar degene die het best vindbaar zijn via Google en social media, en controleerden of ze de juiste papieren hebben om veilig te kunnen werken. Dat bleek vaak niet het geval. Wat zijn de regels?

Als je een doktersopleiding hebt gedaan en in het BIG-register staat als arts, ben je bevoegd om fillers of andere injecties te zetten. Zonder BIG-registratie is dit strafbaar: je werkt dan illegaal. De beroepsvereniging spreekt daarnaast ook van ‘bekwaam’: na een opleiding van twee jaar en als je voldoet aan allerlei eisen, mag je jezelf cosmetisch arts noemen. Ben je dit niet en gaat het mis, dan kan de tuchtrechter ingrijpen. Alleen een voornaam

We vonden drie klinieken die zonder BIG-registratie, dus illegaal, werken. Een van hen is de kliniek van Roy Donders. Hij werkte tot voor kort samen met een arts, maar doet de ingrepen inmiddels zelf.

Roy Donders in zijn kliniek aan huis.