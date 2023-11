Eigenaar ontsnapte gifslang: 'Het is een moeilijke tijd'

De zoektocht naar de ontsnapte slang in Tilburg is nog altijd bezig. De eigenaar probeert de giftige groene mamba met vallen te vangen. "Het is een moeilijke tijd voor me", zegt hij woensdagochtend tegen Omroep Brabant.

"Het is heel koud buiten, zeker voor een tropisch dier. De slang kan daarom nooit ver weg zijn", denkt de eigenaar. Hij is overvallen door de media-aandacht en wil anoniem blijven. "We zetten verschillende vallen om het beest zo snel mogelijk te vangen."

"Ik heb wel kunnen slapen. We gaan hem gewoon vangen", zegt hij nuchter, in het Engels. Al snel wil hij het gesprek weer afbreken. Wat dit voor de buren moet betekenen? "Daar praat ik niet mee."

De politie kreeg maandagavond rond 21 uur een melding van de bewoner van een huis aan de Goudenregenstraat, vlak bij het station. Hij vertelde dat hij een slang miste met een lengte van bijna twee meter. De man heeft zijn andere dieren op een andere plek ondergebracht.

'Gek dat dit mag'

"Het geeft een heel onprettig gevoel", zegt buurtbewoner René van Bijsterveldt. "Het is heel gek dat je zo'n giftige slang gewoon als huisdier mag houden. Het zorgde voor veel consternatie en een zoektocht in de straat. Het is nationaal nieuws", zegt hij.

De directe buurman van het huis waar de slang ontsnapte, maakt zich weinig zorgen. "Als die slang buiten is, dan is hij al lang dood door de kou", vertelt Gert-Jan Broers. "Ik denk dat hij gewoon onder zijn eigen vloer zit."

Niet zelf vangen

Mensen in de buurt moeten extra opletten en niet in de buurt van de slang komen. Dat zeiden de gemeente Tilburg en de politie eerder in een oproep. Mensen die de slang toch tegenkomen, wordt geadviseerd om op afstand te blijven, direct 112 te bellen en de slang niet zelf te vangen.

Zowel binnen als buiten het huis wordt gezocht. De gemeente seinde deskundigen in om te kijken hoe de slang zo snel mogelijk kan worden gevonden. Dinsdag is nog een speurhond ingezet. Een beet is bijzonder giftig. Als je gebeten wordt door zo'n slang, heb je medische hulp nodig.

Bekijk hieronder een boodschap van Freek Vonk: