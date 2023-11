Negen oude flats worden verduurzaamd en gaan van het gas af

Het is een enorme operatie in Uden. Woningbouwcorporatie Area is begonnen aan de verduurzaming van negen flats met in totaal 432 woningen. Daar zijn ze in totaal vier jaar mee bezig. De flats uit de jaren 70 gaan van het gas af. En dat is bijzonder, want dat is op deze schaal nog niet zo vaak gedaan. En dat terwijl Brabant vol staat met dit soort galerijflats.

Ivo Ketelaars is de projectleider van Area. Hij legt uit hoe ze de klus gaan aanpakken. Via een deur in het trappenhuis laat hij de kelder zien. Die hangt nu nog vol met gasketels. Het ziet er niet heel anders uit dan de cv-ketel thuis. Hooguit een stuk groter. Zes zijn er nodig om een flat te verwarmen. “Die gaan er allemaal uit”, zegt Ivo. In de ruimte komt een grote warmtepomp en er komt een warmtepompsysteem op het dak. Die moeten straks de hele flat gaan verwarmen. “We hebben heel veel berekeningen gedaan om te kijken of dit wel kan. We hebben het nog nooit gedaan, dus is het wel spannend”, zegt de projectleider. Je zou de flats ook kunnen slopen en nieuwe kunnen bouwen. Daar is volgens Ivo bewust niet voor gekozen. “Dan moeten we ruim 430 huishoudens voor een paar jaar een andere woning geven. Dat is niet te doen.”

"Als het lukt kunnen we een voorbeeld zijn voor Nederland."

Er zijn in heel Nederland al projecten waar flats van het gas gehaald worden. Dat gebeurt door ze aan te sluiten op een warmtenet of met andere technieken. Maar volgens Ivo heeft Area de primeur met een warmtepomp met lagere temperaturen. Dat heeft hij nog niet op andere plekken kunnen vinden. “Voor zover ik weet, zijn wij de eerste”, zegt hij. “Ik had graag ergens gekeken om ervan te leren. Maar als dit lukt, kunnen wij het voorbeeld voor Nederland zijn.” Maar er is meer nodig dan alleen een warmtepomp. De appartementen krijgen nieuwe isolerende ramen en deuren. Er komt een grotere radiator en alle leidingen door het gebouw worden goed geïsoleerd. Al die tijd hoeven de bewoners niet hun huis uit. Het grootste werk komt aan de buitenkant. “We gaan het dak en alle muren vanaf de buitenkant isoleren”, zegt Ivo uit. “De flat krijgt als het ware een grote jas aan.”

"We willen elektrisch koken stimuleren."

Op het dak lagen al zonnepanelen die stroom leverden aan het net. “Dat gaan we veranderen”, zegt de projectleider. “Elke flat krijgt nu vier zonnepanelen voor eigen stroomgebruik.” Er komen ook nog zonnepanelen bij voor de stroom van de warmtepomp. Toch is er nog een laatste stapje nodig om helemaal van het gas af te stappen. De verwarming is centraal geregeld, maar elk huis heeft nog een aparte gasaansluiting voor het koken. “We willen stimuleren dat de bewoners elektrisch gaan koken. Dus daar komt een stroomaansluiting in de keuken voor. We gaan mensen proberen te overtuigen om de gasaansluiting weg te doen.” "Het is belangrijk om de flats van het gas af te halen en te verduurzamen", zegt de projectleider. "De energierekening voor de bewoners kan dan omlaag. Gas wordt steeds duurder." Per flat gaat de klus ongeveer een half jaar duren. Area denkt in totaal vier jaar nodig te hebben om alle flats te verduurzamen.