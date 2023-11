Deze maand veel auto-inbraken, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Dit jaar is er in onze provincie al 5624 keer ingebroken in auto's. Vooral in Eindhoven, Breda en Den Bosch zijn er al veel mensen de dupe geworden. Dat is dik 10 procent meer dan vorig jaar rond deze periode.

Dat blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van cijfers van de politie. In Eindhoven is er een toename van 523 inbraken, gevolgd door een toename van 60 gevallen in Den Bosch. Meierijstad telt er tot nu toe 47 meer dan vorig jaar, Vught 43 en Bergen op Zoom en Goirle allebei 38 meer.

"November is dé auto-inbraakmaand", laat Independer weten. Het aantal begint over het algemeen fors te stijgen vanaf september met 8,9 procent. In oktober stijgt het gemiddelde met 18,9 procent, maar de piekmaand is november met 20,2 procent. Dat betekent dat er in de elfde maand één vijfde meer wordt ingebroken dan gemiddeld.

Goed nieuws

Gelukkig zijn er ook nog plekken waar het aantal auto-inbraken juist af is genomen. Bovenaan: Tilburg. Daar is dit jaar 149 keer minder ingebroken in auto's dan in 2022. In Oss 92 keer minder en in Helmond 55.

Bladel en Laarbeek zijn dit jaar vooralsnog de veiligste gemeenten voor je auto. Van elke 1000 auto's werd er daar bij 0,6 auto ingebroken. Valt toch mee. Eindhoven staat dan weer bovenaan de inbrakenlijst. Van elke 1000 geregistreerde auto's werd er bij 14,5 auto ingebroken.

