Helmond wil groot evenemententerrein, maar buurt moet even slikken

Helmonders komen er bekaaid vanaf als het gaat om leuke, grotere popfestivals. Een reisje naar de omliggende dorpen is vaak noodzakelijk. Daar wil de gemeente wat aan doen. Het oog is gevallen op de omgeving van zwemplas Berkendonk. Doel: een levendig festivalterrein met ruimte voor grotere evenementen van meer dan tienduizend bezoekers. Maar de bewoners van de nabijgelegen wijk Rijpelberg schrokken zich een hoedje toen ze van de plannen hoorden. "Ik was er in eerste instantie heel negatief over."

De wijk is dus al wel wat gewend op het gebied van parkeeroverlast en geluid. "Op een mooie zomerdag staat hier de hele wijk vol met auto's," zegt Sjaak Wijnhoven, die in de buurt woont. "Ieder jaar is er veel parkeeroverlast." Het baart Wijnhoven, die actief is voor de scouting, zorgen. "De kinderen van de scouting lopen dan tussen de auto's door. Erg onveilig."

Woensdagavond werden de buurtbewoners bijgepraat over de plannen door wethouder Marita van Lierop (50Plus). Al in 2011 speelde de gemeente met het idee om zwemplas Berkendonk aan te pakken, maar door allerlei omstandigheden kwam het er niet van. Berkendonk is een begrip in de regio. Op een warme zomerdag ligt half Helmond er aan het water.

Dus het parkeren moet bij deze grote festivals wel in goede banen geleid worden. De gemeente heeft dan ook plannen voor het maken van twee parkeerplekken. Wijnhoven is blij met de plannen. "We hebben hier jeugd tussen de 16 en 24. Zij vinden deze plannen voor een groter festivalterrein erg leuk. Ik zie echt wel mogelijkheden hier. Maar er moet wel goed gekeken worden naar hoe je iedereen blij houdt."

Maar niet iedereen denkt dat het goed komt Een omwonende die in het buitengebied woont, is tegen de plannen. Hij blijft liever anoniem. "We wonen aan een smalle weg bij Berkendonk. Nu loopt het al spaak. Het verkeer kan er niet langs en je staat regelmatig tussen de bomen." De festivals werden vooral gegeven aan de noordkant van het gebied, het nieuwe terrein komt naar het zuiden. "Het komt nu onze kant op. Ik heb niks tegen evenementen, maar de meeste mensen willen dit niet voortdurend in hun achtertuin."

Wijkbewoner Frank Vliegenberg is 'gematigd positief' over de plannen. "Ik was er in eerste instantie erg negatief over. De plannen kwamen voor ons heel plotseling. Mensen hadden zoiets van, hoezo komt hier een evenemententerrein? Maar nu ik de plannen zie, denk ik er anders over. Ik ben blij met de verhuizing van evenementen op het terrein. En wat reuring juich ik toe."

Wel heeft Vliegenberg twijfels over de ontwikkeling van de natuur. "Dat kan ik niet zo goed rijmen met popfestivals. Er is nu een oeverzwaluwwand. En we zien vaak reeen. Ik vraag me wel af of dat dan blijft."