PVV grootste in Den Bosch en Tilburg, maar niet in Eindhoven en Breda

Zoals in heel veel gemeenten is de PVV ook in onze provinciehoofdstad en in Tilburg woensdag als grootste uit de bus gekomen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Wilders wordt zowel in Den Bosch als Tilburg gevolgd door GL-PvdA en de VVD. In Eindhoven heeft GL-PvdA het best gescoord, gevolgd door de PVV en de VVD. Terwijl in Breda de VVD de grootste blijft.

In Den Bosch is de uitslag als volgt: PVV 23,6 procent GL-PvdA 18,4 procent VVD 17,6 procent NSC 10,9 procent D66 8,8 procent Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 kwam de VVD in Den Bosch nog als beste uit de bus. In Tilburg is de uitslag als volgt: PVV 23,3 procent GL-PvdA 20,6 procent VVD 15,2 procent NSC 11,4 procent D66 7,3 procent Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 kwam de VVD in Tilburg als beste uit de bus. In Eindhoven is de uitslag als volgt: GL-PvdA 21,1 procent PVV 20,5 procent VVD 14,3 procent NSC 11,6 procent D66 8,6 procent Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 kwam de VVD in Eindhoven nog als beste uit de bus. In Breda is de uitslag als volgt: VVD 20,8 procent PVV 20,1 procent GL-PvdA 17,7 procent NSC 11,1 procent D66 9,7 procent Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 kwam de VVD in Breda ook als beste uit de bus. Benieuwd hoe er in jouw gemeente is gestemd? Dat kun je hier zien. Meer over de verkiezingen lees je in ons uitslagenblog.